Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 040319-210: Schmuck, Bargeld und Uhr gestohlen

Wiehl (ots)

Schmuck, Bargeld und eine Uhr haben Kriminelle erbeutet, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag (3.März) in eine Wohnung im Weierhofweg eingestiegen sind. Zwischen 19 Uhr abends und 10 Uhr am nächsten Morgen hebelten die Täter die Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus auf. Erstmal in der Wohnung begannen sie ihre Suche und wurden fündig. Sie stahlen Schmuck, Bargeld und eine Uhr und flüchteten damit in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bittersüße jeder Zeit an die Polizei unter dem kostenfreien Notruf 110.

