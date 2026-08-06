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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zwei Männer nach gewerbsmäßigem Diebstahl vorläufig festgenommen

Euskirchen (ots)

Am Mittwoch, 5.August, um 18.20 Uhr, fiel Polizeibeamten auf der Straße "Keltenring" in Euskirchen ein mit zwei Männern im Alter von 30 und 31 Jahren besetzter Pkw auf.

Beim Erblicken der Polizeibeamten machten die beiden Männer einen nervösen Eindruck. Die Beamten forderten die Insassen daraufhin auf, den Pkw anzuhalten.

Unmittelbar darauf versuchte der 31-jährige Beifahrer, im rückwärtigen Bereich des Pkw befindliche Gegenstände mit Textilien zu verdecken.

Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizeibeamten nahezu 250 originalverpackte und teilweise noch mit Preisen versehene Kosmetik- und Hygieneartikel fest. Zudem wurde im Fahrzeug ein präparierter Rucksack aufgefunden, der geeignet war, Warensicherungen in Geschäften zu umgehen.

Der Gesamtwert der aufgefundenen Waren liegt im mittleren vierstelligen Eurobereich. Eigentumsnachweise für die Gegenstände konnten nicht vorgelegt werden. Aufgrund der Gesamtumstände besteht der Verdacht, dass die beiden Männer in gewerbsmäßiger Absicht Eigentumsdelikte zur Finanzierung ihres Lebensunterhalts begehen.

Die beiden Männer wurden aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse sowie bestehender Flucht- und Wiederholungsgefahr vorläufig festgenommen und der Polizeiwache Euskirchen zugeführt.

Bei dem 31-Jährigen wurde zudem ein freiwilliger Drogenvortest durchgeführt. Dieser reagierte positiv auf Kokain. Gegen den 31-Jährigen wurde unter anderem eine Anzeige wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinwirkung sowie aufgrund des besonders schweren Diebstahls gefertigt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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