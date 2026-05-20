Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person
Langenorla (ots)
Am Dienstag, gegen 16.50 Uhr, befuhr der 84-Jährige Fahrer eines PKW die Landstraße aus Langenorla kommend in Richtung Freienorla. In einer Kurve geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte zunächst mit der Leitplanke und im weiteren Verlauf mit dem entgegenkommenden 58-jährigen Fahrer eines Kleintransporters. Die Fahrzeugführer wurden glücklicherweise nur leicht verletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.
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