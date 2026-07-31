Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kabeldiebstahl im Solaranlagenpark

Mcehernich (ots)

Unbekannte verschafften sich im Zeitraum von Dienstag (28. Juli), 7.45 Uhr, bis Donnerstag (30. Juli), 7.45 Uhr, durch das Aufbiegen eines Zaunelements Zutritt zu einem umzäunten Solaranlagenpark an der Virginiastraße.

Auf dem Gelände, das mit zahlreichen Photovoltaikanlagen ausgestattet ist, zerschnitten die Täter mehrere PV-Kabel und entwendeten eine bislang unbestimmte Menge an Kabelmaterial.

Bereits im Zeitraum vom 1. Juli auf den 2. Juli 2026 war es an derselben Örtlichkeit zu einem Kabeldiebstahl gekommen. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

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