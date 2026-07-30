Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verstärkung auf vier Pfoten: Diensthündin "Zelda" erweitert das Team der Polizei Euskirchen

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Kreis Euskirchen (ots)

Die junge Hündin, ein 16 Wochen alter Deutsch-Belgischer Schäferhund-Mix, stammt aus polizeieigener Zucht und ist vor Kurzem bei ihrem Diensthundführer eingezogen.

Dort lebt sie gemeinsam mit Diensthund "Mats", der über umfangreiche Erfahrung im Polizeidienst verfügt.

Für "Zelda" beginnt nun eine spannende Zeit. Während "Mats" ihr im Alltag bereits als erfahrener Partner zur Seite steht, muss die junge Hündin zunächst viele Grundlagen erlernen und zahlreiche neue Eindrücke sammeln.

Für sie ist der erfahrene Diensthund dabei nicht nur ein Kollege, sondern auch eine wichtige Orientierung im neuen Umfeld.

Ein wesentlicher Bestandteil der ersten Ausbildungsphase ist das sogenannte Umwelttraining. Dabei wird "Zelda" an unterschiedliche Situationen, Geräusche, Untergründe und Umgebungen herangeführt.

Ziel ist es, sie Schritt für Schritt auf ihre späteren Aufgaben als zuverlässige Diensthündin vorzubereiten.

Wenn "Zelda" ihre Ausbildung erfolgreich absolviert, soll sie künftig als Rauschgifthündin eingesetzt werden.

Mit ihrer feinen Spürnase kann sie dann bei Bedarf auch überörtlich zum Einsatz kommen.

Bei der Kreispolizeibehörde Euskirchen gibt es derzeit drei Diensthundführerstellen.

Mit "Zelda" erhält das Team nun die jüngste Verstärkung auf vier Pfoten.

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