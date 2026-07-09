Polizei Bielefeld

POL-BI: Autofahrer übersieht Radfahrer

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Sennestadt - Auf dem Senner Hellweg kollidierte ein Autofahrer am Mittwoch, 08.07.2026, mit einem 84-jährigen Radfahrer. Der Senior erlitt schwere Verletzungen.

Gegen 17:35 Uhr fuhr ein 51-jähriger Mann aus Porta Westfalica mit seinem Auto, einem Mercedes C 180, auf der Elbeallee in Richtung Senner Hellweg. Als er dort nach links auf den Senner Hellweg einbog, übersah er einen von rechts kommenden Radfahrer und kollidierte mit ihm.

Der Radfahrer, ein 84-jähriger Bielefelder, stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde vor Ort medizinisch versorgt und mit einem Rettungswagen für die weitere Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

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