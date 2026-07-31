PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Gefälschtes Rezept vorgelegt

Zülpich (ots)

Ein bislang Unbekannter versuchte am Donnerstag (30. Juli) um 12.10 Uhr in einer Apotheke auf der Münsterstraße ein verschreibungspflichtiges Medikament mithilfe eines gefälschten Rezepts zu erwerben.

Da das Medikament nicht vorrätig war, wurde dem Mann mitgeteilt, dass es am Abend zur Abholung bereitliegen werde. Im Rahmen einer Überprüfung des Rezepts nahm die Apothekerin Kontakt mit dem angeblich ausstellenden Arzt auf.

Dabei stellte sich heraus, dass die Praxis das Rezept nicht ausgestellt hatte. Der Unbekannte erschien nicht mehr in der Apotheke, um das Medikament abzuholen.

Es wurde eine Strafanzeige wegen Urkundenfälschung gefertigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 31.07.2026 – 12:00

    POL-EU: Verkehrsunfall nach Überholmanöver

    Dahlem (ots) - Ein 48-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Kreis Minden-Lübbecke befuhr am Donnerstag (30. Juli) um 17.05 Uhr die Bundesstraße 51 aus Richtung Blankenheim kommend in Fahrtrichtung Rheinland-Pfalz. Beim Überholen eines Lkw auf der zweispurig ausgebauten Bundesstraße bemerkte der 48-Jährige die bevorstehende Fahrbahnverengung auf eine Fahrspur zu spät. Beim Wiedereinscheren nach rechts kollidierte der Pkw mit ...

    mehr
  • 30.07.2026 – 13:05

    POL-EU: 56-Jähriger beschädigt Fahrzeuge und greift Polizeibeamte an

    Euskirchen (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen (30. Juli) wurde die Polizei gegen 0.36 Uhr zur "Elbinger Straße" in Euskirchen gerufen. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass ein 56-jähriger Euskirchener mit seinen Krücken gegen zwei geparkte Pkw geschlagen und diese leicht beschädigt hatte. Im weiteren Verlauf des Einsatzes verhielt sich der Mann den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren