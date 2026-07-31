Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Gefälschtes Rezept vorgelegt

Zülpich (ots)

Ein bislang Unbekannter versuchte am Donnerstag (30. Juli) um 12.10 Uhr in einer Apotheke auf der Münsterstraße ein verschreibungspflichtiges Medikament mithilfe eines gefälschten Rezepts zu erwerben.

Da das Medikament nicht vorrätig war, wurde dem Mann mitgeteilt, dass es am Abend zur Abholung bereitliegen werde. Im Rahmen einer Überprüfung des Rezepts nahm die Apothekerin Kontakt mit dem angeblich ausstellenden Arzt auf.

Dabei stellte sich heraus, dass die Praxis das Rezept nicht ausgestellt hatte. Der Unbekannte erschien nicht mehr in der Apotheke, um das Medikament abzuholen.

Es wurde eine Strafanzeige wegen Urkundenfälschung gefertigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell