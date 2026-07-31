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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall nach Überholmanöver

Dahlem (ots)

Ein 48-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Kreis Minden-Lübbecke befuhr am Donnerstag (30. Juli) um 17.05 Uhr die Bundesstraße 51 aus Richtung Blankenheim kommend in Fahrtrichtung Rheinland-Pfalz.

Beim Überholen eines Lkw auf der zweispurig ausgebauten Bundesstraße bemerkte der 48-Jährige die bevorstehende Fahrbahnverengung auf eine Fahrspur zu spät. Beim Wiedereinscheren nach rechts kollidierte der Pkw mit dem rechts neben ihm fahrenden Lkw.

In der Folge kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Bereich einer Ausfahrt fuhr das Fahrzeug über eine Leitplanke, anschließend eine Böschung hinab und kam nach rund 30 Metern im Bachbett zum Stillstand.

Die drei Mitfahrenden im Alter von 14, 19 und 47 Jahren wurden bei dem Unfall verletzt und mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der 48-jährige Fahrer blieb unverletzt.

Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Der Lkw sowie die Verkehrseinrichtungen wurden leicht beschädigt.

Da Betriebsstoffe in das Bachbett ausgelaufen waren, wurde die Untere Wasserbehörde hinzugezogen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
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Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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