Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Diebesgut: Polizei sucht Besitzer von gestohlenen Schlüsseln

Kreis Euskirchen (ots)

Nach der Tataufklärung der Einbruchdiebstahlserie in Vereinsheime (siehe Meldung vom 31.03.2021, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65841/4878843), sind diverse Schlüssel sichergestellt worden.

Die Kriminalpolizei Euskirchen sucht nach den Eigentümern der Schlüssel (siehe Foto).

Sachdienliche Hinweise werden telefonisch an 02251 799-730 oder 02251 799-0 oder per Email an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de erbeten.

