Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Radfahrer nach Unfall schwer verletzt

53881 Euskirchen-Kuchenheim (ots)

Mittwochnachmittag (16.00 Uhr) befuhr eine 36-Jährige aus Bad Münstereifel mit ihrem Pkw die Kreisstraße 24 von Palmersheim nach Euskirchen. An der Kreuzung "Zur Tomberger Mühle" wollte sie nach rechts in Richtung Kuchenheim abbiegen. Gleichzeitig stand bereits ein Pkw auf der Straße "Zur Tomberger Mühle" und wollte auf die Kreisstraße auffahren. Beim Abbiegevorgang der Bad Münstereifelerin übersah sie einen 23-Jährigen Radfahrer aus Aachen. Dieser war mit einem befreundeten Radfahrer auf dem Radweg in Richtung Palmersheim unterwegs. Nach Aussage von Zeugen machte der verunglückte Radfahrer einen Schlenker um den im Kreuzungsbereich stehenden Pkw linksseitig zu umfahren um dann nach rechts wieder den weiterführenden Radweg zu nutzen. Dabei kollidierte er mit dem abbiegenden Pkw der 36-Jährigen. Er stürzte zu Boden und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Beide Radfahrer trugen Schutzhelme.

