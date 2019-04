Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Trickbetrug

53879 Euskirchen (ots)

Schmuck erbeuteten Diebe durch einen Trickbetrug am Dienstagnachmittag. Gegen 14.35 Uhr klingelte es an der Wohnungstür einer 73-Jährigen. Sie gaben an von einer Internetfirma zu kommen um eine Störung des Fernsehsignals zu beseitigen. Die 73-Jährige ließ das Paar in die Wohnung. Die Betrüger verwiesen die Wohnungsinhaber ins Wohnzimmer um unnötige Schwingungen bei den Messungen zu verhindern. Unbeaufsichtigt bewegten sich die angeblichen Prüfer in den Räumen der Wohnung. Nachdem sie die "Messungen" abgeschlossen hatten verließen sie die Wohnung. Im Nachgang wurde der Diebstahl durch die beiden Wohnungsinhaber bemerkt. Das Betrüger-Paar kann wie folgt beschrieben werden:

Mann: 170 cm groß; normale Statur; bekleidet mit schwarzer Hose, schwarzer Jacke; kurze schwarze Haare. Frau: 160 cm groß; normale Statur; bekleidet mit schwarzer Hose, schwarze Jacke mit der Aufschrift Unitymedia; schwarze lange zurückgekämmte Haare.

