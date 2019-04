Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: In Schule eingebrochen

53879 Euskirchen (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (03.16 Uhr) bemerkte ein Sicherheitsdienstmitarbeiter ein offenstehendes Fenster an einer Schule an der Straße "Im Auel". Er informierte umgehend die Polizei sowie einen verantwortlichen Mitarbeiter der Stadtverwaltung Euskirchen. Diese stellten fest, dass Unbekannte den, das Grundstück umfriedenden, Metallgitterzaun überstiegen und im Anschluss ein Fenster zu einem Klassenraum aufgehebelt hatten. In zwei Klassenräumen brachen sie insgesamt fünf Schränke und eine Schublade auf. Ob die Diebe Beute machten ist noch unklar. Es entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Euro-Bereich. Eine entsprechende Strafanzeige wurde gefertigt. Der Mitarbeiter der Stadtverwaltung kümmerte sich um die Sicherung des Objekts. Täterhinweise liegen nicht vor.

