Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Feuerwehr löscht Misthaufen

53937 Schleiden-Harperscheid (ots)

Dienstagabend (20.40 Uhr) informierte ein Zeuge die Feuerwehr über eine Rauchentwicklung auf einer Wiesenfläche an der Bundesstraße 258 in der Verlängerung "An der Maiheck". Als die Feuerwehr eintraf stellte sie einen brennenden Misthaufen auf einer Wiesenfläche fest. Umgehend löschte sie das Feuer. Beim Auseinanderziehen des Haufens wurde auch im Innern des Brandherdes Verkohlung festgestellt. Eine Selbstentzündung ist daher nicht ausgeschlossen.

