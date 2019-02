Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: In den Gegenverkehr geraten - ein Verletzter

53909 Zülpich (ots)

Montagnachmittag (16.15 Uhr) befuhr ein 17-Jähriger aus Zülpich mit seinem Leichtkraftrad die Industriestraße in Richtung "Am Meilenstein". Da er als Zweiradfahrer die Unebenheiten am Bahnübergang Industriestraße/An der Industriebahn kannte, versuchte er Mittig der Fahrbahn eine weniger unebene Fahrstrecke zu nutzen. Dabei kam er offensichtlich zu weit auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs und prallte mit einem entgegen kommenden Pkw zusammen. Der 21-Jährige Zülpicher Autofahrer blieb unverletzt. Der Zweiradfahrer stürzte auf die Fahrbahn. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

