Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: In Lagerraum eingebrochen

53881 Euskirchen-Kuchenheim (ots)

Einen Schaden im unteren fünfstelligen Bereich verursachten Diebe beim Einbruch in einen Lagerraum an der Willi-Graf-Straße. Nachdem Unbekannte ein Schloss an einer Holztür demontiert hatten, entwendeten sie aus einem angemieteten Lagerraum diverse Kisten mit Modeleisenbahnen. Der Eigentümer war Ende Januar das letzte Mal im Lager. Als er Sonntagmittag den Lagerraum aufsuchte, bemerkte er den Diebstahl.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell