Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Bundespolizei kontrolliert grenzüberschreitenden Verkehr

Waffenfund im Fahrzeug

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Lindau (ots)

Die Lindauer Bundespolizei hat am Mittwoch (5. August) einen deutschen Fahrer wegen Verstoß gegen das Waffengesetz beanzeigt. Sie fanden mehrere Waffen in seinem Fahrzeug.

Bundespolizisten stoppten Nachts den deutschen Fahrer eines Kfz mit deutscher Zulassung am Grenzübergang Hörbranz (BAB 96), der sich gerade auf der Heimreise von seinem Urlaub befand. Der 35-Jährige wies sich mit gültigen Dokumenten aus und war nicht polizeibekannt.

Bei der Kontrolle des Fahrzeuges fiel den Beamten in der Seitenablage der Fahrertür ein Teleskopschlagstock, sowie ein Messer mit einer Klingenlängen von 13 cm auf. Zudem befand sich in der Bauchtasche des 35-Jährigen ein Einhandmesser.

Die Beamten stellten die zugriffsbereiten Waffen sicher und zeigten den Deutschen wegen Verstoß gegen das Waffengesetzes an.

Anschließend durfte der Deutsche seine Reise fortsetzen.

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