Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Schneller festgenommen als die Reise nach Ungarn beendet

Bundespolizei nimmt einen gesuchten Ungarn mit Auslieferungshaftbefehl fest

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Lindau (ots)

Lindauer Bundespolizisten kontrollierten am Montagfrüh am Grenzübergang Lindau-Hörbranz (BAB96) einen 24-jährigen Ungarn, der mit einem Kfz mit ungarischer Zulassung aus Österreich einreisen wollte. Bei der Überprüfung schlug der Fahndungscomputer Alarm. Die Beamten stellten fest, dass gegen den 24-Jährigen ein europäischer Auslieferungshaftbefehl vorlag. Laut ungarischen Behörden soll er eine Körperverletzung auf einem Festival begangen haben. Nach eigenen Angaben wollte der Mann nach Ungarn reisen, um dort mit seinem zugewiesenen Sachbearbeiter zwecks des Haftbefehls zu sprechen.

Die Bundespolizisten waren schneller als der Ungare und nahmen ihn vor Ort vorläufig fest und führten ihn am selben Tag beim Amtsgericht Kempten vor. Nach Bestätigung der Haft lieferten die Beamten den 24-Jährigen in die Justizvollzugsanstalt Kempten ein. Dort wartet er jetzt auf die Überstellung nach Ungarn.

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