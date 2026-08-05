Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Aggressiver Fahrgast sorgt für außerplanmäßigen Halt eines ICE in Bamberg

Bamberg (ots)

Am Dienstagmorgen (04. August) informierte die Deutsche Bahn gegen 07:00 Uhr die Bundespolizei über einen außerplanmäßigen Halt des ICE 1104 in Bamberg. Der Zug war auf der Strecke von Nürnberg in Richtung Erfurt unterwegs, als es zu einem Übergriff auf einen Zugbegleiter kam.

Ein 65-jähriger Zugbegleiter soll mit einem 29-jährigen Mann in einen Streit geraten sein, da dieser keinen gültigen Fahrausweis vorweisen konnte. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der 29-jährige Pole dem Geschädigten Zugbegleiter gegen den Oberkörper gestoßen haben, wodurch dieser Schmerzen erlitt.

Der Zug hielt daraufhin außerplanmäßig in Bamberg, wo Einsatzkräfte der Bundespolizei den Streit zunächst schlichten konnten. Während der anschließenden Sachverhaltsaufnahme soll der Beschuldigte erneut, auf den Geschädigten losgegangen sein. Die eingesetzten Beamten setzten daraufhin unmittelbaren Zwang ein und legten dem Beschuldigten Handfesseln an.

Da der junge Pole kein Ausweisdokument mit sich führte, wurde seine Identität über das Gemeinsame Zentrum der deutsch-polnischen Polizei- und Zollzusammenarbeit in Świecko festgestellt.

Bei dem Beschuldigten wurden im Rahmen der Maßnahmen Ausfallerscheinungen festgestellt. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft ordnete diese eine Blutentnahme an. Anschließend brachte der Rettungsdienst den Mann zur weiteren Behandlung in ein Klinikum.

Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung sowie des Erschleichens von Leistungen eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell