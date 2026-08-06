Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Ausgesetzte Katze am Bahnhof Bamberg aufgefunden - Tierheim übernimmt Fundtier
Bamberg (ots)
Am Mittwochabend (5. August) fand ein Reisender gegen 22:00 Uhr am Bahnhof Bamberg eine Katze. Das Tier befand sich in einer Tiertransportbox, in der sich zwar Futter, jedoch kein Wasser befand. Nach ersten Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass die Katze dort ausgesetzt wurde.
Der aufmerksame Reisende übergab die Katze umgehend einer Streife der Bundespolizei, die sich zu diesem Zeitpunkt im Bahnhof Bamberg befand. Die eingesetzten Beamten verständigten daraufhin den Notruf des Tierheims Bamberg, welches sich bereit erklärte, das Tier abzuholen. Bis zur Abholung der Katze kümmerten sich die Bundespolizisten liebevoll um die Katze und versorgten sie mit Wasser und Streicheleinheiten. Das Tier zeigte sich während des gesamten Einsatzes sehr anhänglich und friedlich.
Hinweise zu der Person, die das Tier ausgesetzt haben könnte, nimmt die Bundespolizeiinspektion Würzburg unter der Telefonnummer 0931/32259-1111 entgegen.
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Nora Zeidler
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