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Bundespolizeidirektion München: Update zu den Einsatzmaßnahmen der Bundespolizei in Saarbrücken

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Saarbrücken (ots)

In den frühen Morgenstunden des 5. August fanden groß angelegte Einsatzmaßnahmen der Bundespolizei im Saarland statt. Dabei wurden im Raum Saarbrücken insgesamt sechs Objekte durchsucht und zwei Haftbefehle vollstreckt. Unter Koordination von Europol wurden zeitgleich zwei weitere internationale Haftbefehle der deutschen Behörden durch serbische Polizeikräfte vollstreckt.

Dabei konnten unter anderem eine Vielzahl an Handys, Tablets und sonstigen Speichermedien sichergestellt werden. Des Weiteren konnten sogenannte Hawala-Bücher sowie diverse Zufallsfunde aus dem Bereich der Betäubungsmittelkriminalität festgestellt werden. Die Auswertung der sichergestellten Beweismittel sowie die weiteren Ermittlungen dauern an. Die Beweismittel sollen weitere Erkenntnisse zu den Strukturen der Tätergruppierung sowie zu möglichen weiteren Tatbeteiligten liefern.

An den Maßnahmen waren insgesamt rund 240 Einsatzkräfte beteiligt.

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