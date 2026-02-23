PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geschwindigkeitsmessungen

Königsee (ots)

Am Samstag, dem 22.02.2026, führte die Polizei in der Zeit von 14:00 bis 19:00 Uhr auf der B 88 zwischen Oberköditz und Königsee Geschwindigkeitskontrollen durch. In dem Messbereich gilt eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Während der Kontrolle wurden insgesamt 478 Fahrzeuge erfasst. Von ihenen, überschritten 49 Fahrer die erlaubte Höchstgeschwindigkeit. Der schnellste Pkw war mit 84 km/h unterwegs. Den Fahrer erwarten ein Bußgeld sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

  • 22.02.2026 – 10:37

    LPI-SLF: Fahrzeugführerin nach Ausweichmanöver leicht verletzt

    Mittelpöllnitz, Saale-Orla-Kreis (ots) - Am Samstag gegen 17:30 Uhr befuhr eine 41-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Ford die Bundesstraße 281 aus Richtung Gera kommend in Fahrtrichtung Triptis. Höhe der Ortslage Porstendorf kreuzten nach Angaben der Fahrzeugführerin plötzlich Rehe die Fahrbahn und sie wich diesen aus. Dabei überfuhr sie jedoch die dortige Verkehrsinsel inklusive deren Beschilderung. Dabei wurde ...

    mehr
  • 22.02.2026 – 08:29

    LPI-SLF: Warnung vor Betrug über Instagram

    Saalfeld (ots) - Bei der Polizei Saalfeld wurden seit Samstagmittag mehrere Fälle bekannt, bei denen Geschädigte durch eine angeblich bekannte Person über Instagram angeschrieben wurden. Es wurde vorgegaukelt, dass das Handy gesperrt ist und um Übermittlung der Handynummer gebeten. Nach Übersendung der Handynummer wurde um die Übersendung eines Codes gebeten, welchen die Geschädigten zwischenzeitlich erhalten ...

    mehr
  • 22.02.2026 – 07:59

    LPI-SLF: Trunkenheit im Straßenverkehr

    Sonneberg (ots) - Am frühen Freitagabend gegen 21:00 Uhr kontrollierten Beamte der PI Sonneberg einen 28-jährigen VW-Fahrer im Langen Weg in Sonneberg. Weil ein freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von ca. 0,70 Promille ergab, wurde der Fahrer zur gerichtsverwertbaren Nachmessung auf die Dienststelle gebeten. Dort bestätigte sich der Wert, daraufhin wurde gegen den nun Betroffenen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ...

    mehr
