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Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Mehrere Autoaufbrüche in Rastede

Oldenburg (ots)

In der vergangenen Nacht schlugen bislang unbekannte Täter die Seitenscheibe eines in der Tannenkrugstraße geparkten Opels ein. Anschließend entwendeten die Unbekannten einen Rucksack aus dem Fahrzeuginneren (855042).

Zur gleichen Tatzeit geriet ein VW in der Willehadstraße ins Visier der Täter. Auch hier wurde eine Scheibe eingeschlagen. Die Unbekannten entwendeten eine Handtasche aus dem Wagen (855043).

Bereits in dem Zeitraum vom vergangenen Freitag, den 10.07.26, bis zum frühen Morgen des 11.07.26, schlugen bislang unbekannte Täter die Fensterscheibe eines geparkten VW in der Oldenburger Straße ein. Aus dem Auto wurde im Anschluss ein Portemonnaie entwendet (828703).

In derselben Straße, allerdings in der Nacht von Sonntag auf Montag, wurde die Beifahrerscheibe eines weiteren geparkten VW eingeschlagen. Die Täter flüchteten auch hier - mit einer Geldbörse als Diebesgut - unerkannt (834472).

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu den genannten Fällen machen können, sich bei der Polizei unter der 0441-7904115 zu melden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, Wertgegenstände nicht sichtbar im Auto zu lassen, das Fahrzeug immer zu sichern und wenn möglich, eine sichere Parkmöglichkeit zu suchen.

Lassen Sie keine persönlichen Gegenstände wie Taschen, Elektronik oder Dokumente im Auto liegen, da diese oft nicht durch die Versicherung gedeckt sind. Entfernen Sie auch mobile Navigationsgeräte sowie deren Halterungen, wenn Sie das Fahrzeug verlassen. Um das Risiko zu minimieren, sollten Sie den Kofferraum nur für nicht einsehbare Gegenstände nutzen und diese idealerweise erst am Zielort ins Fahrzeug legen.

Schließen Sie Türen und Fenster stets vollständig, auch bei kurzen Stopps, um Dieben und Diebinnen keinen Zugang zu verschaffen. Wählen Sie gut beleuchtete und belebte Parkplätze, um das Risiko eines Diebstahls zu verringern.

Wenn möglich, nutzen Sie bewachte oder kameraüberwachte Parkhäuser. Diese erhöhen die Sicherheit und erschweren es Dieben und Diebinnen, ungestört zu handeln.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Isabell Schoolmann
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

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