Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nicht vekehrskonformer E-Scooter gestoppt

Worbis (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 00:45 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in Worbis, Klienstraße einen E-Scooter, welcher mit zwei Personen besetzt war. Bei der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der E-Scooter nicht verkehrskonform war, da dieser anstatt erlaubten 20km/h stattliche 50km/h fahren konnte. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der E-Scooter polizeilich als Beweismittel zur technischen Untersuchung sichergestellt. Die beiden 14- und 15- jährigen Jugendlichen wurden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Der 14-jährige Fahrzeugführer wird sich nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten müssen.

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