Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbrüche in Oldenburg und Westerstede

Oldenburg (ots)

Oldenburg

In der Zeit von gestern, ca. 17:00 Uhr, bis heute, ca. 08:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in der Ehnernstraße in Oldenburg. Unbekannte verschafften sich auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu einem Objekt und durchsuchten die Räumlichkeiten. Mit Bargeld als Beute flüchteten sie anschließend unerkannt (850549).

Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei unter der 0441-7904115 zu melden.

Westerstede

In dem Zeitraum von Montag, ca. 11:00 Uhr, bis Dienstag, ca. 16:00 Uhr, ist in der Straße Auf der Lohe in Westerstede aus einem verschlossenen Schuppen ein Rollator entwendet worden. Anschließend flüchtete die Täterschaft mit dem Diebesgut unerkannt (845251).

Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Westerstede unter der Rufnummer 04488-8330 zu melden.

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