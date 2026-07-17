Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Diebstahl von Kennzeichen

Oldenburg (ots)

In Oldenburg kam es in dem Zeitraum von Mittwochnachmittag bis gestern Morgen zu zwei Kennzeichen-Diebstählen.

In der Parkstraße sowie in der Herbartstraße entwendeten Unbekannte jeweils das hintere Kennzeichen von zwei parkenden Kraftfahrzeugen (Sprinter und Auto).

Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei unter der 0441-7904115 zu melden (850206, 850149).

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