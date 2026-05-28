Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Erneut temporäres Mitführverbot für gefährliche Gegenstände an fünf bayerischen Bahnhöfen

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München (ots)

Für den Zeitraum ab 29. Mai 2026, 15:00 Uhr bis zum 31. Mai 2026, 03:00 Uhr erlässt die Bundespolizei Allgemeinverfügungen für die Hauptbahnhöfe München, Nürnberg, Regensburg, Rosenheim sowie den Bahnhof München-Ost. Dadurch wird dort das Mitführen von gefährlichen Werkzeugen, Schusswaffen, Schreckschusswaffen, Hieb-, Stoß- und Stichwaffen sowie Messern aller Art verboten.

Die Allgemeinverfügungen werden aufgrund regionaler Begebenheiten erlassen, um die Sicherheit des Reiseverkehrs zu erhöhen.

Das Mitführverbot für Waffen und gefährliche Gegenstände gilt von Freitag, 29. Mai 2026, 15:00 Uhr bis zum Sonntag, 31. Mai 2026, 03:00 Uhr an folgenden Orten:

- München Hauptbahnhof, - Bahnhof München-Ost - Nürnberg Hauptbahnhof, - Regensburg Hauptbahnhof und - Rosenheim Hauptbahnhof.

Die Geltungsbereiche der Allgemeinverfügungen umfassen alle Gebäudeteile der Bahnhöfe und S-Bahnhaltepunkte einschließlich der Personentunnel, der zugehörigen Bahnsteige sowie aller öffentlich zugänglicher Ebenen.

Aus Sicherheitsgründen ist das Mitführen gefährlicher Gegenstände im oben genannten Zeitraum untersagt. Dadurch soll die Begehung von Gewaltstraftaten verhindert sowie Reisende, Sicherheitspersonal und Polizeibeamte vor entsprechenden Angriffen geschützt werden. Die Einsatzkräfte der Bundespolizei überwachen die Einhaltung des Verbotes. Bei Verstößen gegen die Allgemeinverfügungen können die Gegenstände sichergestellt und - unabhängig von einem möglichen Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Waffengesetz - ein Zwangsgeld festgesetzt werden. Weitere Folgen können zudem ein Platzverweis oder ein Bahnhofsverbot sein.

Die Bestimmungen und Ausnahmen vom Verbot sind in den Allgemeinverfügungen enthalten. Diese sind auf der Homepage der Bundespolizei veröffentlicht: www.bundespolizei.de/allgemeinverfügung

In den Geltungsbereichen werden Plakaten ausgehängt, die auf das Mitführverbot und die Allgemeinverfügung hinweisen.

Ergänzend informiert die Bundespolizei:

- Das Führen von Waffen in der Öffentlichkeit unterliegt

waffenrechtlichen Bestimmungen und ist gegebenenfalls verboten bzw. bedarf einer behördlichen Erlaubnis (zum Beispiel Kleiner Waffenschein für Schreckschuss-, Reiz- und Signalwaffen).

- Waffen, auch solche, die zur Selbstverteidigung gedacht sind,

bieten grundsätzlich nur trügerische Sicherheit. Sie können die eigene Risikobereitschaft erhöhen, zur Gewalteskalation beitragen und zu Schadensvergrößerung führen.

- Privatpersonen, die Waffen tragen, vernachlässigen oft

deeskalierende Techniken und Kommunikationsstrategien, die zu einer Beruhigung der Situation beitragen könnten.

- Waffen erschweren Helfern und der Polizei zu erkennen, wer Täter

und wer Opfer ist.

- Eine Waffe kann im ungünstigsten Fall abgenommen und gegen den

angegriffenen Träger selbst eingesetzt werden.

- Der Einsatz von Waffen führt schnell zu lebensbedrohlichen

Verletzungen und kann erhebliche strafrechtliche sowie finanzielle Folgen haben.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell