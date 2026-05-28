Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Schlägerei auf Bahnsteig - 16-Jähriger am Kopf verletzt

Nürnberg (ots)

Nürnberg - Ein 18-Jähriger hat einem 16-Jährigen mit dem Handy auf den Hinterkopf geschlagen. Die Bundespolizei Nürnberg ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

In der Nacht auf Mittwoch (27. Mai) gerieten zwei syrische Jugendliche auf Bahnsteig 1 des Nürnberger Hauptbahnhofs aneinander. Gegen 00:15 Uhr beleidigten sich der 18-Jährige und der 16-Jährige zunächst gegenseitig auf Arabisch, dann schlugen sie aufeinander ein. Der 18-Jährige schlug dem 16-Jährigen dabei mehrfach mit seinem Handy auf den Hinterkopf. Dieser erlitt eine Platzwunde, lehnte aber eine Behandlung durch den hinzugerufenen Rettungswagen ab. Die Sicherheitszentrale der Bahn alarmierte die Bundespolizei. Als Beamte der Bundespolizeiinspektion Nürnberg eintrafen, hatten die beiden bereits aufgehört zu kämpfen. Die Bundespolizisten brachten die beiden Syrer sowie zwei Zeugen im Alter von 17 und 21 Jahren zur Dienststelle.

Auf Anordnung eines Staatsanwalts wurde dem 16-Jährigen eine Blutprobe entnommen - er hatte nach eigenen Angaben Drogen konsumiert. Anschließend brachten die Beamten ihn in eine Jugendschutzeinrichtung. Der 18-Jährige und die Zeugen konnten die Dienststelle verlassen. Der 18-Jährige ist bereits wegen Bedrohung und sexueller Belästigung polizeibekannt. Die Bundespolizei ermittelt gegen den 16-Jährigen wegen Körperverletzung und gegen den 18-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell