Bundespolizeidirektion München: Nach Ladendiebstahl versucht Drogen loszuwerden - Täter mittels Kameraüberwachung überführt

Nürnberg (ots)

Nürnberg - Am Mittwochvormittag (17. Januar 2024) hat ein 21-Jähriger am Hauptbahnhof Nürnberg Parfums entwendet. Als er festgenommen wurde, hat er unauffällig aus seinem Hosenbund ein Döschen mit Drogen rutschen lassen. Über Kameras wurde der Vorgang jedoch von Polizeibeamten bemerkt, so dass gegen den Mann ein zweites Strafverfahren eingeleitet wurde.

Der Ladendetektiv eines Drogeriemarktes im Hauptbahnhof Nürnberg beobachtete gegen 09:50 Uhr einen jungen Mann, der mehrere Parfums im Gesamtwert von rund 650 EUR einsteckte. Als der Deutsche das Geschäft verließ, wurde er bereits von den vom Detektiv verständigten Beamten der Bundespolizeiinspektion Nürnberg erwartet. Als der Dieb zur Durchführung weiterer Maßnahmen zur Dienststelle gebracht wurde, entledigte er sich auf dem Weg diskret einer Zahnstocherdose. Diese enthielt - wie sich später herausstellte - die Drogen Cannabis und Crystal Meth. Jedoch bemerkte das aufmerksame Leitstellenpersonal den Vorgang über die Videoüberwachung. So wurde der Mann, der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist, innerhalb weniger Minuten einer zweiten Straftat überführt.

Die Bundespolizeiinspektion Nürnberg, sowie das zuständige Kriminalfachdezernat, leiteten gegen den Mann Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Falls des Diebstahls und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

