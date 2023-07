Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Gefährliches Überholmanöver führt beinahe zu Frontalzusammenstoß - Polizei sucht Zeugen

Rodenberg (ots)

(eic) An einer unübersichtlichen Stelle zu überholen stellt nicht nur eine Ordnungswidrigkeit dar, sondern kann auch schnell zu einer lebensgefährlichen Situation für Andere werden und somit einen Straftatbestand erfüllen.

So passierte es am Vormittag des 21.07.2023 gegen 11:15 Uhr einer Verkehrsteilnehmerin auf der B442 bei Rodenberg, als sie die Ortsumgehung in Richtung Lauenau mit ihrem Pkw befuhr und in einer Rechtskurve in Höhe der Fa. Gissler&Pass plötzlich einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen musste.

Bei dem entgegenkommenden Fahrzeug soll es sich um einen silbernen Mercedes neueren Baujahrs - vermutlich Limousine oder Fließheck - gehandelt haben. Der oder die Fahrzeugführer/-in soll an zweiter Stelle in einer Schlange von mehreren Fahrzeugen das erste Fahrzeug überholt haben. Dadurch habe die Anzeigenerstatterin ruckartig ausweichen müssen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Die Polizei bittet nun insbesondere die VerkehrsteilnehmerInnen, die sich möglicherweise in der beschriebenen Fahrzeugschlange befunden haben, um Hinweise zum Sachverhalt und zum gesuchten Pkw.

