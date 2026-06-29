Polizei Hamburg

POL-HH: 260629-3. Vermisstenfahndung nach 75-Jähriger aus Hamburg-Sternschanze

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Hamburg (ots)

Zeit: seit 28.06.2026, 21:30 Uhr

Ort: Hamburg-Sternschanze, Sternschanze, dortiges Hotel

Seit Sonntagabend wird die 75-jährige Karin Lilli von der Eltz vermisst. Die Polizei Hamburg sucht jetzt öffentlich mit einem Lichtbild nach ihr.

Die Frau befindet sich derzeit als Touristin in der Hansestadt und stieg nicht wie vereinbart an der Haltestelle "Sternschanze" der U-Bahn-Linie 3 aus, um zu ihrem Hotel zu gehen.

Die Seniorin wurde zuletzt in der Nacht auf Montag von Mitarbeitenden in einem Hotel am Dammtorwall gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Die bisherigen Such- und Überprüfungsmaßnahmen führten nicht zum Antreffen der 75-Jährigen, die dement und orientierungslos ist. Aus diesem Grund hat ein Richter am Amtsgericht heute einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erlassen.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

- 175 bis 180 cm groß - nach hinten gebundenes, blondes Haar - Brillenträgerin - zuletzt bekleidet mit einem Kleid mit schwarz-rotem Muster - führt eine schwarze Tasche mit sich

Das Landeskriminalamt der Region Mitte I (LKA 111) führt die Ermittlungen.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Sollten Sie die Frau sehen, melden Sie sich bitte direkt beim polizeilichen Notruf unter 110.

Wen.

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