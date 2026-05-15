Polizei Hamburg

POL-HH: 260515-3. Vermisstenfahndung nach 68-jährigem Mann aus Hamburg-Billstedt

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Hamburg (ots)

Zeit: seit 14.05.2026, 13:00 Uhr

Ort: Hamburg-Billstedt, Rahewinkel

Mit Hilfe der Veröffentlichung eines Lichtbilds sucht die Polizei Hamburg nach dem 68-jährigen Josef Lesch aus dem Stadtteil Billstedt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach den bisherigen Erkenntnissen machte sich der Senior gestern Mittag mutmaßlich mit seinem Fahrrad auf den Weg in die Boberger Niederung, kehrte jedoch bislang nicht zurück. Sein Aufenthaltsort ist seitdem unbekannt. Da die bisherigen Such- und Überprüfungsmaßnahmen nicht zum Auffinden des Mannes geführt haben und für ihn eine Gesundheitsgefährdung angenommen wird, erließ eine Richterin einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung nach dem Vermissten, der wie folgt beschrieben wird:

- 183 cm groß - graue kurze Haare - bekleidet mit einer blauen Jeans, einer schwarzen Winterjacke, einem Basecap und grauen Schuhen

Das zuständige Landeskriminalamt der Region Mitte II (LKA 161) führt die Maßnahmen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Personen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort des Mannes geben können, sich unter der Telefonnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Sollten Sie den Vermissten sehen, melden Sie sich bitte direkt beim polizeilichen Notruf unter 110.

Zim.

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