Polizei Hamburg

POL-HH: 260410-5. Vermisstenfahndung nach 52-Jährigem aus Hamburg-Eißendorf

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Hamburg (ots)

Zeit: seit 10.04.2026 um 10:00 Uhr

Ort: Hamburg-Eißendorf, Bremer Straße

Mit Hilfe der Veröffentlichung von Lichtbildern sucht die Polizei Hamburg öffentlich nach dem 52-jährigen Rüdiger Roth und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge verließ der aus Weimar stammende Mann heute Morgen die Harburger Wohnanschrift seiner Eltern und ist seitdem unbekannten Aufenthaltes. Da die bisherigen Such- und Überprüfungsmaßnahmen nicht zu seinem Antreffen geführt haben und für ihn eine Eigengefährdung angenommen wird, sucht die Polizei Hamburg nun öffentlich nach dem Vermissten, der wie folgt beschrieben wird:

- männlich - 52 Jahre alt - 183 cm groß - kräftige Statur - lichtes, helles Haar

Das Kriminaldauerdienst (LKA 26) führt die weiteren Maßnahmen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort des Mannes geben können, sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Sollten Sie den Vermissten sehen, melden Sie sich bitte direkt beim polizeilichen Notruf unter 110.

Pap.

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