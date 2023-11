Polizei Hamburg

POL-HH: 231110-3. KORREKTUR zur Pressemitteilung "Weitere Erkenntnisse nach Bedrohung mit Schusswaffen an zwei Blankeneser und Bahrenfelder Stadtteilschulen" vom 09.11.2023

Hamburg (ots)

Im Zusammenhang mit den Ereignissen an der Stadteile Blankenese in der Frahmstraße erhielt die Polizei gegen 14:50 Uhr eine weitere Meldung über eine Bedrohungslage im Bereich einer Schule in der Mendelssohnstraße in Hamburg-Bahrenfeld.

In der Pressemitteilung vom 09.11.2023 ( https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5645159) wurde die Schule in Bahrenfeld als "Stadtteilschule" bezeichnet.

Bei der beschriebenen Schule in der Mendelssohnstraße, in deren Umfeld die Bedrohungslage stattgefunden und Zivilfahnder wenig später bereits drei Kinder und einen Jugendlichen festgenommen hatten, handelt es sich um eine Grundschule.

Hintergründe zum ursprünglichen Einsatz am 08.11.2023 sind hier zu finden: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5644593

