POL-HH: 200712-4. Drei Verkehrsunfälle mit verletzten in Hamburg-Eidelstedt, Hamburg-Barmbek-Süd und Hamburg-Rahlstedt

Unfallzeiten: a.11.07.2020, 10:55 Uhr b. 14:32 Uhr c. 16:00 Uhr Unfallorte: a. Hamburg-Eidelstedt, Holsteiner Chaussee b. Hamburg-Barmbek-Süd, Humboldtstraße c. Hamburg-Rahlstedt, Greifenberger Straße

Bei drei Verkehrsunfällen sind gestern eine 79-jährige Beifahrerin, ein 47-jähriger Fahrer, ein dreijähriger Junge und eine 32-jährige Radfahrerin zum Teil schwer verletzt worden.

a. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen missachtete ein 78-jähriger deutscher Fahrer eines Opel Astra das Rotlicht in der Holsteiner Chaussee in Höhe der Anschlussstelle zur BAB 23 / BAB 7. Hierbei stieß der Opel zunächst mit dem Wohnmobil eines 47-Jährigen zusammen, kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit den Schaltkästen der Lichtzeichenanlage. Der Fahrer des Wohnmobils wurde leicht verletzt und verblieb vor Ort. Die 79-jährige Beifahrerin im Opel wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen. Die Verkehrsregelung musste wegen der stark beschädigten Lichtzeichenanlage bis 17:20 Uhr durch Verkehrsposten geregelt werden.

b. Der 53-jährige Fahrer eines BMW Mini befuhr die Humboldtstraße aus Richtung Hamburger Straße kommend in Richtung Schubertstraße, als plötzlich ein dreijähriger Junge die Fahrbahn betrat. Der Pkw-Fahrer konnte eine Kollision mit dem von links kommenden Jungen, der offenbar ohne auf den Verkehr zu achten vom Gehweg aus zwischen geparkten Fahrzeugen auf die Straße gelaufen war, nicht mehr verhindern. Der Dreijährige wurde vom Pkw erfasst und erlitt Kopfverletzungen. Er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert und dort vorsorglich stationär aufgenommen. Es besteht keine Lebensgefahr.

c. Die 78-jährige deutsche Fahrerin eines BMW parkte ihr Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand der Greifenberger Straße und wollte es anschließend verlassen. Als die Frau die Fahrertür öffnete, kollidierte eine 32-jährige Radfahrerin mit dieser und stürzte. Hierbei erlitt die 32-Jährige eine Kopfverletzung und wurde später stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Lebensgefahr besteht nicht.

