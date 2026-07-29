Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Fahrer eines Leichtkraftrades verletzt sich bei Sturz lebensgefährlich

Rösrath (ots)

Gestern Nachmittag (28.07.) um 14:00 Uhr ist der Fahrer eines Leichtkraftrades auf der Schlehecker Straße in Rösrath-Bleifeld gestürzt und hat sich dabei nach einer ersten Einschätzung lebensgefährlich verletzt.

Der 67-jährige befuhr mit seinem Leichtkraftrad der Marke Vespa die Schlehecker Straße (L 84) aus Heiligenhaus kommend in Fahrtrichtung Durbusch.

Er verlor nach aktuellem Ermittlungsstand aus noch unbekanntem Grund und ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam zu Fall. Durch das Sturzgeschehen verletzte er sich und umgehend haben Ersthelfer den Rettungsdienst zur Unfallstelle gerufen. Im Laufe der medizinischen Versorgung verschlechterte sich sein Gesundheitszustand, so dass die eingesetzte Notärztin eine Lebensgefahr nicht ausschließen konnte.

Der Verunfallte wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Die Verkehrsunfallaufnahme wurde durch ein Unfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Köln unterstützt.

Ein beauftragter Abschleppdienst hat das Fahrzeug im Auftrag der Polizei sichergestellt.

Gegen 18:00 Uhr konnte die Unfallstelle von der Polizei wieder freigegeben werden. Zu diesem Zeitpunkt wurde aus dem Krankenhaus mitgeteilt, dass eine Lebensgefahr nicht mehr bestehen würde. Der Mann verblieb jedoch schwer verletzt in stationärer Behandlung.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (ct)

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