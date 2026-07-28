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Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Infostand der Kriminalprävention in der RheinBerg-Galerie

Bergisch Gladbach (ots)

Bereits seit Anfang 2025 steht der Infostand der Kriminalprävention jeden letzten Mittwoch im Monat in der RheinBerg-Galerie. Wir weisen Sie hiermit gerne noch einmal darauf hin, bei Interesse bei den Kolleginnen und Kollegen vorbeizuschauen und mit der Polizei ins Gespräch zu kommen.

Morgen (29.07.) sind wir für Sie von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr vor Ort. Auch dieses Mal können sich Interessierte rund um die Themen der Kriminalprävention beraten lassen und dabei beispielsweise erfahren, wie man seine eigenen vier Wände sicherer macht, sich besser vor Taschendieben schützen kann oder aktuell kursierende Betrugsmaschen erkennt, um sich und seine Angehörigen vor einem finanziellen Schaden zu bewahren.

Falls Sie an dem morgigen Termin verhindert sind oder Ihnen der Weg zur RheinBerg-Galerie zu weit ist, ist die Vereinbarung eines individuellen Termins oder auch eine telefonische Beratung unter der Rufnummer 02202 205-444 möglich. (ch)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBe Höfelmanns
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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