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Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - "Gemeinsam auf der Trasse! Aber sicher!" - Einladung zur Präventionsaktion auf der Balkantrasse

Burscheid/Rhein.-Berg. Kreis (ots)

Von der Tiefebene des Rheins bis zur Hügellandschaft des Bergischen: Die "Balkantrasse" schafft auf rund 28 Kilometern eine ideale Verbindung. Der Name erinnert an den "Balkanexpress" - so wurde die ehemalige Eisenbahnstrecke zwischen Leverkusen-Opladen und Remscheid-Lennep im Volksmund genannt.

Auch in diesem Jahr organisieren die Kolleginnen und Kollegen der Verkehrsunfallprävention wieder Präventionsveranstaltungen auf der "Balkantrasse". Die Veranstaltung unter dem Motto "Gemeinsam auf der Trasse! Aber sicher!" wird am kommenden Donnerstag (30.07.) gemeinsam mit den Kreispolizeibehörden Wuppertal und Oberbergischer Kreis durchgeführt. Neben den Verkehrssicherheitsberaterinnen und -beratern der Polizeibehörden werden auch Mitarbeitende der Verkehrswacht vor Ort sein.

Von 09:00 bis 15:00 Uhr finden Interessierte den Informationsstand in Höhe der Montanusstraße in Burscheid, zwischen der Gaststätte "Alter Bahnhof" und dem Jugendzentrum "Megafon".

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, vorbeizuschauen und mit den Akteurinnen und Akteuren ins Gespräch zu kommen.

Am 18.08.2026 wird es voraussichtlich einen weiteren Termin an gleicher Stelle geben.

Die Termine unserer Präventionsaktionen sowie viele weitere interessante Termine finden Sie jederzeit auf unserer Internetseite unter https://rheinisch-bergischer-kreis.polizei.nrw/termine . (ct)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, PHK Tholl
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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