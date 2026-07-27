Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Polizei sucht Zeugen und Geschädigten nach möglichem Raubdelikt

Rösrath (ots)

Am vergangenen Donnerstag (23.07.) befanden sich die Kolleginnen und Kollegen der Kriminalprävention mit ihrem Infostand am Sülztalplatz. Dort berichtete eine Zeugin von einem möglichen Raubdelikt zum Nachteil eines Jugendlichen. Da sie sich seit dem Vorfall große Sorgen um den Jugendlichen mache, wollte sie sich nach seinem Wohlergehen erkundigen.

Nach Angaben der Zeugin war sie an einem Sonntag zwischen dem 07.06. und dem 05.07. gegen 10:00 Uhr mit ihrem Pkw auf der Kölner Straße in Rösrath unterwegs. In Höhe des dortigen Netto-Marktes machte ein Jugendlicher durch auffälliges Gestikulieren auf sich aufmerksam und bat sie anzuhalten. Nachdem die Zeugin angehalten hatte, berichtete der Jugendliche, kurz zuvor von zwei Männern unter Vorhalt eines Messers beraubt worden zu sein. Anschließend bat er die Frau, ihn nach Hause zu fahren.

Der Jugendliche schien glaubwürdig und sehr betroffen gewesen zu sein. Die Zeugin fuhr mit dem Jugendlichen bis zur Hauptstraße. Dort gab der Jugendliche an, den Rest zu Fuß gehen zu können. Er stieg aus und ging in Richtung eines Wohngebietes hinter einem Bekleidungsgeschäft. Nach Angaben der Zeugin war der Jugendliche ungefähr 16-17 Jahre alt, circa 1,70m groß, hatte kurze blonde Haare und trug ein weißes T-Shirt. Äußerlich erkennbare Verletzungen stellte sie nicht fest.

Bisher liegt der Polizei keine Anzeige vor, die sich diesem geschilderten Vorfall zuordnen lässt. Aufgrund der Angaben der Zeugin hat das zuständige Kriminalkommissariat 2 die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Raubdeliktes aufgenommen.

Die Polizei sucht daher insbesondere den beschriebenen Jugendlichen sowie weitere Zeugen, die nähere Informationen zu dem Vorfall geben können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

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