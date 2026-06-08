Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Einbrecher entwenden Schmuck und Bargeld aus Einfamilienhaus

Odenthal (ots)

Unbekannte Täter brachen zwischen Mittwoch (03.06.), 16:00 Uhr, und Freitag (05.06.), 18:30 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Straße Grüner Weg in Odenthal ein.

Die Einbrecher hebelten ein Kellerfenster im rückwärtigen Bereich des Hauses auf. Im Inneren wurden sämtliche Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter Schmuck und Bargeld mit einem Gesamtwert im mittleren fünfstelligen Bereich.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und hat bereits eine Spurensicherung durchgeführt. Zeugen, die Hinweise zu diesem Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg zu wenden. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell