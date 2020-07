Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Nächtlicher Einbrecher scheitert an klemmenden Rollläden

Leichlingen (ots)

In der Nacht zu Dienstag (30.06.), gegen 02:30 Uhr, versuchte ein Unbekannter, in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Birkenstraße einzudringen.

Der Wohnungsinhaber wurde aus dem Schlaf gerissen, weil jemand versucht hatte, die Rollläden der Terrassentür hochzuschieben. Er konnte bereits die Beine und die Hände des Täters sehen, der Handschuhe trug. Als der Täter bemerkte, dass sich die Rollläden verklemmt hatten, ließ er von seinem Vorhaben ab.

Der Unbekannte soll 180 bis 190 cm groß sein, korpulenter Körperbau, trug ein schwarzes Sweatshirt mit Kapuze, eine Jeans und graue Turnschuhe mit blauen Streifen.

Der Geschädigte verständigte erst nachmittags gegen 15 Uhr die Polizei, die eine Strafanzeige aufnahm. Für eine Spurensicherung wurde der Erkennungsdienst angefordert.

Die Polizei bittet darum, bei derartigen verdächtigen Feststellungen immer sofort den kostenfreien Notruf 110 zu wählen. (ct)

