POL-OB: Aktuelle Vermisstenfahndung nach 13-Jähriger

Oberhausen (ots)

Die Polizei Oberhausen bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche nach einem 13-jährigen Mädchen.

Die 13-Jährige ist aktuell in einer Wohngruppe untergebracht. Am 18.08.2025 verließ sie diese gegen 13 Uhr, um sich mit ihrer Mutter zu treffen. Zu der Verabredung erschien sie jedoch nicht. Ihr Smartphone ließ sie in ihrem Zimmer zurück.

Zur Fahndung mit Foto der Vermissten: https://polizei.nrw/fahndung/178276

Haben Sie Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort? Melden Sie sich bitte telefonisch unter 0208 / 826-0 oder per E-Mail an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de

