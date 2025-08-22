PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Oberhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Aktuelle Vermisstenfahndung nach 13-Jähriger

Oberhausen (ots)

Die Polizei Oberhausen bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche nach einem 13-jährigen Mädchen.

Die 13-Jährige ist aktuell in einer Wohngruppe untergebracht. Am 18.08.2025 verließ sie diese gegen 13 Uhr, um sich mit ihrer Mutter zu treffen. Zu der Verabredung erschien sie jedoch nicht. Ihr Smartphone ließ sie in ihrem Zimmer zurück.

Zur Fahndung mit Foto der Vermissten: https://polizei.nrw/fahndung/178276

Haben Sie Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort? Melden Sie sich bitte telefonisch unter 0208 / 826-0 oder per E-Mail an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de

Rückfragen bitte an:

(Nur für Journalisten / Medienvertreter)

Polizeipräsidium Oberhausen
Pressestelle
Telefon: 0208/826 22 22
E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de
https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Oberhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Oberhausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Oberhausen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren