Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Exhibitionist leistet erheblichen Widerstand

Oberhausen (ots)

Gestern, am Mittwoch, den 09.03.2022 gegen 18:00 Uhr hat ein Exhibitionist (33) am Biotop Ruhrufer im Bereich Behrensstraße in Oberhausen erheblichen Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet, die seine Personalien festgestellt haben.

Zwei Frauen (32, 40) joggten am Ruhrufer in Oberhausen. Als sie an einem Mann an einer Bank vorbeiliefen, entblößte dieser sich und nahm sexuelle Handlungen an sich vor. Die Frauen riefen sofort die Polizei. Eine schnell eintreffende Streifenwagenbesatzung entdeckte den Mann auf einer Bank in der Nähe. Bei der Personalienfeststellung beleidigte der uneinsichtige Mann die Polizisten. Im weiteren Verlauf stieß er einen Polizeibeamten weg und bei dem folgenden Gerangel warf er sich zu Boden und trat nach den Beamten. Da er fortwährend um sich trat und weiter Beleidigungen ausstieß musste er voruebergehend in Gewahrsam genommen werden. Später erstatteten zwei weitere Frauen Anzeige wegen desselben Deliktes am Ruhrufer. Es stellte sich zudem heraus, dass der Mann wegen ähnlicher Delikte bereits in Erscheinung getreten war; Anzeigen wurde erstattet, die Ermittlungen dauern an.

