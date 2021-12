Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aussprache mit Fäusten

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein 23-Jähriger wollte am Donnerstagabend in Eisenberg eine Aussprache mit seiner ehemaligen Lebensgefährtin herbeiführen und besuchte diese zu Hause. Da die Frau allerdings nicht zugegen war, wurde der Mann, auch aufgrund seiner starken Alkoholisierung, aggressiv und schlug mit der Faust die äußere Scheibe eines Thermofensters am Wohnhaus der EX-Freundin ein. Mit einer verletzten Hand und über 2,5 Promille wurde der 23-Jährige zur Behandlung ins Klinikum gebracht.

