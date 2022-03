Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: #Zeugenaufruf - haben Sie den Mann auf dem roten Mountainbike gesehen?

Oberhausen (ots)

Am Montag (07.03.), gegen 17 Uhr nachmittags, war ein 61-Jähriger mit seinem Auto auf der Schenkendorfstraße in Richtung Liebknechtstraße unterwegs. Als er auf einen Fahrradfahrer zukam, konnte er diesen nicht überholen, da er die Mitte der Straße befuhr. Plötzlich bremste der Radfahrer abrupt ab und begann den Autofahrer zu beleidigen, zückte dann sogar ein Messer und bedrohte ihn. Als der Oberhausener ihm darauf erwiderte, die Polizei zu rufen, fuhr der aggressive Radfahrer schließlich weiter. Vermutlich war eine weibliche Person in Begleitung des Radfahrers, da sie ebenfalls mit einem Fahrrad in Richtung Liebknechtstraße wegfuhr.

Der Radfahrer wird wie folgt beschrieben:

- Männlich

- Ca. 25-30 Jahre alt

- Ca. 165-170 cm groß

- Kräftige Statur

- Militärweste und graue Mütze

- Rötlicher Dreitagebart

- Fahrrad: rotes Mountainbike mit breiten Reifen

Jetzt suchen die Ermittler vom Verkehrskommissariat Zeugen und fragen: ++ Haben Sie den Vorfall beobachtet? ++ Können Sie Hinweise auf die Identität oder den Aufenthaltsort des Fahrradfahrers und/oder seiner Begleiterin geben?

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat telefonisch (0208 8260) oder als E-Mail (poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de) entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell