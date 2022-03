Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Verkehrsdienst hat auch die LKWs im Blick

Oberhausen (ots)

Am Donnerstag (03.03.), gegen 17:30 Uhr, wurde ein 52-jähriger Mann auf der Straße Franzenkamp angehalten und überprüft. Er hatte ca. 500 Kilogramm Altmetall geladen, das er an einem geeigneten Schrottplatz verkaufen wollte. Allerdings konnte er keinen Nachweis erbringen, dass er berechtigt ist, Schrott zu sammeln. Hierfür muss eine Reisegewerbekarte sowie eine entsprechende Berechtigung vorgelegt werden. Zudem war er in den letzten drei Monaten bereits drei Mal mit ähnlichen Delikten aufgefallen. Somit besteht der Verdacht, dass er auch gegen die Abgabenordnung durch Steuerhinterziehung verstoßen hat. Des Weiteren lagen Verstöße gegen die StVO wegen der Ladung, gegen die Gewerbeordnung, das Kreislaufwirtschaftsgesetz sowie gegen das Fahrpersonalgesetz, da er keine Aufzeichnungen über die Fahrten vorweisen konnte.

Aber das Team vom Verkehrsdienst wurde noch auf einen weiteren LKW-Fahrer aufmerksam. Ein 61-Jähriger war mit einem Lastwagen aus Wesel unterwegs auf der Dorstener Straße. Da der LKW offensichtlich überladen war, wurde er angehalten und überprüft, wobei sich der Verdacht der Überladung bestätigt hat. Kostenpunkt für diesen Verstoß beträgt laut Bußgeldkatalog 80 Euro sowie einen Punkt für den Fahrer. Außerdem 140 Euro und einen Punkt für den Halter des LKWs.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell