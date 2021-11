Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Widerstand gegen Polizeibeamte

Oberhausen (ots)

Im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes wegen Leistungserschleichung ist es am 16.11.2021, gegen 14:00 Uhr, zu einem Widerstand gegen Polizeibeamte am Bahnhof Sterkrade in Oberhausen gekommen.

Zwei Kontrolleure der STOAG hatten zwei junge Männer (18/19) festgestellt, die ohne gültige Fahrschein mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs waren und riefen zur Personalienfeststellung die Polizei. Einer der jungen Männer sperrte sich gegen alle Maßnahmen und war sehr aggressiv. Immer wieder schlug er um sich und beleidigte die Polizisten schwer. Durch einen Schlag wurde ein Zeuge verletzt. Der junge aggressive Mann (staatenlos) konnte schließlich fixiert werden, sperrte sich aber weiterhin und stieß dabei unter anderem Todesdrohungen aus. Der zweite junge Mann (Deutscher) wurde zunehmend aggressiver und weigerte sich seine Personalien anzugeben. Er schrie die Beamten an und drohte, den fixierten Bekannten zu befreien. Auch er musste schließlich fixiert werden. Anzeigen wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Bedrohung, Beleidigung und Erschleichen von Leistungen wurden erstattet, die Ermittlungen dauern an.

