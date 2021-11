Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Private Feier endet im Polizeieinsatz

Oberhausen (ots)

Eine private Feierlichkeit in der Nacht von Samstag auf Sonntag (13./14.11.), in einer Wohnung auf der Straße Im Heek (Sterkrade-Nord), endete für die Beteiligten in einem Polizei-Einsatz. Bei der Feier verhielt sich vor allem ein 18-jähriger Deutscher durch den Konsum von Alkohol zunehmend aggressiv. Daraufhin baten ihn andere Gäste, unter anderem ein 38-jähriger Angehöriger nach draußen, um ihn zu beruhigen. Als dies nicht gelang, informierten Zeugen die Polizei.

Der 18-Jährige wurde zunehmend aggressiv, lief dabei immer wieder auf die Straße. Als ein Fahrzeug an ihm vorbeifuhr, sprang er erneut auf die Straße und schlug mit der Hand gegen die Scheibe des Autos. Der 47-jährige Fahrer hielt dann einige Meter weiter an und wartete, da er bereits bemerkt hatte, dass die Polizei anrückte. Der Fahrer wurde nicht verletzt und sein Fahrzeug wurde offensichtlich nicht beschädigt.

Nach dieser Attacke fixierte der Verwandte den aggressiven Heranwachsenden auf dem Boden, um ihn davon abzuhalten erneut auf die Straße zu laufen. Beim Eintreffen der Polizei kippte die Stimmung allerdings erneut. Dieses Mal richtete sich die Wut einiger der Partygäste gegen die Beamten. Unter anderem schlug eine 28-jährige Deutsche mehrmals gegen eine Polizistin. Zwei deutsche Partygäste (36 / 38 Jahre alt) schlugen und traten ebefalls gegen einen Polizisten, der die Angriffe mit dem Einsatz von Pfefferspray beendete. Mit Unterstützung von weiteren Streifenwagenbesatzungen konnte dann die Situation beruhigt werden.

Sowohl die aggressive Deutsche als auch der Heranwachsende verbrachten die Nacht im Polizeigewahrsam.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell