POL-OB: # Wohnungseinbruchsradar für Oberhausen

Oberhausen (ots)

Aufmerksame Nachbarn, die darauf achten, wer in ihr Haus gelangen möchte und zusätzlich gesicherte Fenster und Türen sind noch immer die wichtigsten Bausteine in unserem erfolgreichen Kampf gegen Wohnungseinbrecher.

In Oberhausen kam es in der letzten Woche wieder zu zwei Einbrüchen, bei denen die Täter über den Hausflur der Mehrfamilienhäuser in die Wohnungen gelangten.

Deshalb appellieren wir an alle Oberhausener Bürgerinnen und Bürger:

- Zögern Sie bei verdächtigen Wahrnehmungen nicht und rufen sofort den Notruf 110 an.

- Lassen Sie keine Fremden unbeaufsichtigt ins Treppenhaus!

- Nutzen Sie das kostenlose Angebot unseres technischen Sicherheitsberaters auf der Marktstraße 47-49 in Oberhausen und informieren Sie sich über individuelle Möglichkeiten, die eigenen vier Wände noch sicherer zu machen.

