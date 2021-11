Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Fußgängerin bei Unfall in Oberhausen verletzt

Oberhausen (ots)

Gestern, am 15.11.2021 gegen 18:00 Uhr ist es im Bereich der Kreuzung Duisburger Straße/Concordiastraße in Oberhausen Lirich zu einem Verkehrsunfall mit einer Fußgängerin gekommen.

Ein Essener Autofahrer (41) fuhr mit seinem Pkw auf der Concordiastraße in Richtung Duisburger Straße. In Bereich der Rechtsabbiegespur übersah er anscheinend eine Fußgängerin (23). Da er nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte, kam es zur Kollision. Dabei wurde die Fußgängerin leicht verletzt. Sie wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

