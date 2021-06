Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Gefälschtes iPhone verkauft

Oberhausen (ots)

Am 01.06.2021, gegen 21:30 Uhr hat eine Frau (19) in Oberhausen versucht, einem Mann (33) ein gefälschtes Handy zu verkaufen.

Die Frau hatte ein iPhone 12 in einem Internetportal zum Kauf angeboten; Kaufpreis war ungefähr die Hälfte der Preisempfehlung. Nach der Einigung mit dem Mann wurde als Übergabeort der Bereich Goebenstraße in Oberhausen Stadtmitte angegeben. Bei der Übergabe hatte die Frau ein anscheinend gefälschtes iPhone und eine gefälschte Rechnung eines Telefonanbieters bei sich. Der Mann schöpfte Verdacht und verständigte die Polizei. Die Kontrolle der Identifikationsnummer ergab dann auch Auffälligkeiten. Da die Frau einen rumänischen Pass bei sich trug und keine feste Adresse in Deutschland angegeben hat, wurde sie vorläufig festgenommen. Anzeige wurde erstattet.

